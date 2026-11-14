İsveç-Bosna Hersek mücadelesi, UEFA Uluslar Ligi'nde zirvenin kaderini etkileyebilecek bir randevuya sahne olacak. İsveç-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, canlı izleme seçenekleri neler? İki takımın puan durumu ve grup hedefleriyle ilgili ayrıntılar...

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son iki haftasına girilirken İsveç ile Bosna Hersek, B Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da kritik puanların peşinde olacak. Peki, İsveç-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, canlı yayın nereden izlenecek? İşte ayrıntılar...

İsveç-Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İSVEÇ-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

İsveç-Bosna Hersek maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un beşinci hafta mücadelesi, İsveç'in Solna kentindeki Strawberry Arena'da oynanacak.

Ev sahibi İsveç, taraftarı önünde kazanarak grup liderliğini garantilemeyi hedefliyor. Bosna Hersek ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesinde ilk sıraya yükselmek istiyor.

İSVEÇ-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İsveç-Bosna Hersek karşılaşması, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi A Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşma, aynı saatte oynanacak Romanya-Polonya mücadelesiyle birlikte B4 Grubu'nun sıralamasına doğrudan etki edecek. Özellikle ilk iki sırayı ilgilendiren sonuçlar, son maç haftasının önemini artırıyor.

İSVEÇ-BOSNA HERSEK MAÇINDA LİDERLİK HESAPLARI

İsveç, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 gol attı, kalesinde 3 gol gördü. Teknik direktör Graham Potter yönetimindeki ekip, Bosna Hersek karşısında üç puana ulaşması halinde son maçın sonucuna bakılmaksızın grubunu lider tamamlayacak.

Bosna Hersek de dört maç sonunda mağlubiyet yaşamadı. İki galibiyet ve iki beraberlikle 8 puana ulaşan konuk ekip, İsveç'i yenerek puanını 11'e yükseltmek ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

İSVEÇ İLE BOSNA HERSEK ARASINDAKİ İLK MAÇIN SONUCU

İsveç ile Bosna Hersek, grubun üçüncü haftasında 2 Ekim 2026 tarihinde karşılaşmıştı. Bosna Hersek'in ev sahipliğinde oynanan müsabakada taraflar 1-1 berabere kalarak puanları paylaşmıştı.

Rövanş niteliğindeki mücadelede galibiyet arayacak iki takım, son hafta öncesinde avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. İlk karşılaşmada kazanan çıkmaması, Solna'daki randevunun liderlik yarışındaki önemini daha da artırıyor.