Slovenya - İsviçre karşılaşmasında gözler UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'ndaki kritik hesaplara çevrildi. İsviçre'nin yükselme hedefi, Slovenya'nın zirve takibi ve maçın yayın ayrıntıları gündemde. Peki, mücadele ne zaman başlayacak, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 5. hafta karşılaşmaları devam ederken Slovenya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. B Ligi 1. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Slovenya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak, nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Slovenya - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle Slovenya deplasmanına çıkıyor. B Ligi 1. Grup'ta dört maçta dört galibiyet alan konuk ekip, son iki haftaya önemli bir avantajla girerken Slovenya da zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, Slovenya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - İsviçre maçı A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu önemli mücadele, Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz buluşacak. Karşılaşma, A Para'nın televizyon yayını üzerinden takip edilebilecek.

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Slovenya ile İsviçre, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.45'te karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nun 5. haftasındaki müsabaka, Maribor'da bulunan Ljudski vrt Stadı'nda oynanacak.

Slovenya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla karşılaşmanın oynanacağı şehir Ljubljana'dan Maribor'a değiştirildi. Mücadelenin başlangıç saati ise Türkiye saatiyle 22.45 olarak korundu.

SLOVENYA - İSVİÇRE MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN PERFORMANSI

İsviçre, grubun ilk dört haftasında Kuzey Makedonya'yı iki kez 3-0 mağlup ederken İskoçya deplasmanından da aynı skorla galip ayrıldı. Slovenya ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Slovenya, gruba İskoçya ile golsüz berabere kalarak başladı. Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenen ev sahibi ekip, İsviçre mağlubiyetinin ardından İskoçya deplasmanında 2-1 kazanarak puanını 7'ye yükseltti.