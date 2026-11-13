Hollanda ile Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta liderlik yarışını etkileyebilecek bir maça çıkıyor. Hollanda-Yunanistan maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı ve şifresiz yayınlanacak? Karşılaşmanın oynanacağı stat ve gruptaki dengeler merak ediliyor.

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan, A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk dört maçını yenilgisiz tamamlayan iki takımın mücadelesi, liderlik yarışında önemli bir dönüm noktası olacak. Peki, Hollanda-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Mücadele nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Hollanda-Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

HOLLANDA-YUNANİSTAN CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Hollanda-Yunanistan maçı, A Haber'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı karşılaşma, futbolseverlerle saat 22.45'te buluşacak.

A Haber'in 13 Kasım tarihli resmî yayın akışında da karşılaşmaya yer verildi. Mücadeleyi televizyondan izlemek isteyen taraftarlar A Haber yayınını takip edebilecek.

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hollanda-Yunanistan mücadelesi 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun grup aşamasındaki beşinci hafta programında yer alıyor.

İki millî takım için de grup aşamasının tamamlanmasına yalnızca iki karşılaşma kaldı. Bu nedenle Amsterdam'daki 90 dakika, liderlik ve çeyrek final mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

HOLLANDA-YUNANİSTAN MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Hollanda, Yunanistan'ı Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da konuk edecek. Ev sahibi ülkenin futbol federasyonu KNVB, taraftarlar için stat kapılarının yerel saatle 18.45'te açılacağını açıkladı.

Hollanda Millî Takımı, kendi seyircisi önünde grup liderliğini korumayı hedeflerken Yunanistan, güçlü rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.

Our goal: the Nations League quarter-finals! 🫡 https://t.co/Qo87Wx6wy9 — OnsOranje (@OnsOranje) November 12, 2026