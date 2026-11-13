Andorra ile Cebelitarık, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki sıralamayı etkileyen bir karşılaşmaya çıkıyor. İlk maçları golsüz biten iki ekibin rövanşı öncesinde maç saati, stadyum ve Türkiye'deki canlı yayın seçeneği araştırılıyor. Peki, maç hangi kanalda olacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grup heyecanı Andorra - Cebelitarık karşılaşmasıyla devam ediyor. Geride kalan haftalarda galibiyet alamayan iki takım, grup aşamasındaki önemli mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın ve maç programına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Andorra - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Andorra - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ANDORRA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Uluslar Ligi D1 Grubu'nda Andorra ile Cebelitarık, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele, ev sahibi Andorra'nın Encamp kentindeki Estadi de la FAF Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşma, iki takımın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki ikinci buluşması olacak. Andorra bu maçla gruptaki dört karşılaşmalık fikstürünü tamamlayacak.

ANDORRA - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Andorra - Cebelitarık maçının Türkiye'deki canlı yayın kanalı konusunda henüz kesinleşmiş bir resmî açıklama bulunmuyor. UEFA'nın Türkiye için açıkladığı yayın ortakları ATV ve S Sport olmasına rağmen karşılaşmanın hangi kanalda izlenebileceği özel olarak doğrulanmadı.

A Spor'un resmî yayın programında 13 Kasım Cuma günü saat 22.45'te Sırbistan - Almanya karşılaşması yer alıyor. Bu nedenle Andorra - Cebelitarık maçının A Spor'da canlı yayınlanacağı kesin bilgi olarak verilemiyor.

D1 GRUBU'NDA ANDORRA VE CEBELİTARIK KAÇ PUANDA?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde D1 Grubu'nun lideri, üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 7 puan toplayan Malta oldu. Cebelitarık iki maçta iki beraberlikle 2 puana ulaşırken Andorra, üç maçta bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda 1 puanda kaldı.

Andorra'nın kazanması durumunda ev sahibi ekibin puanı 4'e yükselecek. Cebelitarık ise galip gelirse 5 puana ulaşarak Malta ile oynayacağı son maç öncesinde grup liderliği şansını koruyacak.