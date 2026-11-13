Lüksemburg-Estonya maçı için UEFA Uluslar Ligi'nde geri sayım başladı. C Ligi 4. Grup'taki kritik karşılaşmada puan hesapları öne çıkarken futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağını araştırıyor. Peki, mücadele nerede yapılacak? İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Estonya, C Ligi 4. Grup'un 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Grupta son iki karşılaşmaya girilirken Lüksemburg, sahasında kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor. Estonya ise yenilgisiz serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lüksemburg-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, gruptaki son durum nasıl? İşte ayrıntılar...

Lüksemburg-Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

LÜKSEMBURG-ESTONYA MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'taki Lüksemburg-Estonya karşılaşması 13 Kasım 2026 Cuma günü TSİ 22.45'te oynanacak. Mücadeleye Lüksemburg'un başkentindeki Stade de Luxembourg ev sahipliği yapacak.

Maç, grup aşamasının beşinci haftasında gerçekleştirilecek. İki millî takım da son hafta karşılaşmalarına avantajlı girebilmek için sahadan puanla ayrılmak istiyor.

LÜKSEMBURG-ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA, YAYIN VAR MI?

Lüksemburg-Estonya maçının Türkiye'deki yayıncısı konusunda henüz doğrulanmış bir kanal bilgisi bulunmuyor. Farklı yayın rehberlerinde birbirinden farklı kanallar yer aldığı için karşılaşmanın hangi platformdan izlenebileceği kesinleşmiş değil.

A Spor'un 13 Kasım tarihli UEFA Uluslar Ligi yayın programında başka karşılaşmalar duyurulurken Lüksemburg-Estonya mücadelesi için bir kanal belirtilmedi. Bu nedenle maçın canlı yayınlanacağına ilişkin kesin bir bilgi verilemiyor.

ESTONYA UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Estonya, C Ligi 4. Grup'ta çıktığı dört maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puana ulaştı. İkinci sırada yer alan konuk ekip, oynadığı karşılaşmalarda yalnızca 1 gol yiyerek savunma performansıyla dikkat çekti.

Estonya, dört maçta toplam 2 gol atarken yenilmezliğini korudu. Bu performans, Lüksemburg deplasmanındaki karşılaşma öncesinde takımın en önemli istatistiklerinden biri oldu.

LÜKSEMBURG-ESTONYA MAÇI ÖNCESİ GRUPTA SON DURUM

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta İzlanda 8 puanla ilk sırada, Estonya 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bulgaristan 4 puanla üçüncü basamakta bulunurken Lüksemburg 3 puanla son sırada.

Ev sahibi Lüksemburg, oynadığı dört karşılaşmada 2 gol attı ve kalesinde 7 gol gördü. İlk dört maçın üçünü kaybeden takım, Estonya karşısında kazanarak puanını 6'ya çıkarmak ve rakibiyle farkı kapatmak istiyor.