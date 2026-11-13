Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü
A Milli Futbol Takımımızın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Arda Güler'in frikik golü övgü toplarken, Belçika'nın galibiyeti manşetlere taşındı. İşte atılan o manşetler...
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da puan çıkaramadı.
İzmir'de oynanan karşılaşmada millilerimizin tek golünü 20'nci dakikada Arda Güler kaydetti. Belçika'ya galibiyeti getiren goller ise 27'nci dakikada Kevin De Bruyne ve 30'uncu dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.
Bu sonuçla A Milli Takımımız 5 maç sonunda puanla tanışamayarak grubun son sırasında kaldı. Belçika ise puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.
Karşılaşmanın ardından A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi A Grubu'nun son haftasında Fransa deplasmanına konuk olacak. Belçika ise sahasında İtalya'yı ağırlayacak.
Türkiye-Belçika karşılaşması, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Arda Güler'in kaydettiği frikik golü dikkat çekerken, Belçika'nın kısa süre içerisinde bulduğu iki gol de manşetlere taşındı.
İşte Avrupa basınında Türkiye-Belçika maçı için atılan manşetler: