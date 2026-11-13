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Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

A Milli Futbol Takımımızın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşma Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Arda Güler'in frikik golü övgü toplarken, Belçika'nın galibiyeti manşetlere taşındı. İşte atılan o manşetler...

Giriş Tarihi:
Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da puan çıkaramadı.

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Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

İzmir'de oynanan karşılaşmada millilerimizin tek golünü 20'nci dakikada Arda Güler kaydetti. Belçika'ya galibiyeti getiren goller ise 27'nci dakikada Kevin De Bruyne ve 30'uncu dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

Bu sonuçla A Milli Takımımız 5 maç sonunda puanla tanışamayarak grubun son sırasında kaldı. Belçika ise puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

Karşılaşmanın ardından A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi A Grubu'nun son haftasında Fransa deplasmanına konuk olacak. Belçika ise sahasında İtalya'yı ağırlayacak.

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

Türkiye-Belçika karşılaşması, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Arda Güler'in kaydettiği frikik golü dikkat çekerken, Belçika'nın kısa süre içerisinde bulduğu iki gol de manşetlere taşındı.

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

İşte Avrupa basınında Türkiye-Belçika maçı için atılan manşetler:

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

Kicker: 'Arda Güler'in muhteşem frikik golüne rağmen: Belçika, Yalçın'ın ilk maçına gölge düşürdü.'

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

DH Les Sports: 'Güler karşısında zorlandılar ama Doku'nun dehasıyla kurtuldular'

Avrupa basını Türkiye-Belçika maçını manşetlerine taşıdı! Arda Güler'e övgü

Nieuwsblad: 'Kırmızı Şeytanlar, Jeremy Doku'nun ilham verdiği maçta Türkiye deplasmanından 1-2'lik galibiyetle ayrıldı.'

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