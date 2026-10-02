Lewandowski hat-trick yaptı! Polonya farklı kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Polonya, Romanya'yı 6-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Polonya ile Romanya karşı karşıya geldi.

Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Polonya, Romanya'yı 6-0 mağlup etti.

Maçın gollerini Polonya adına 24, 47 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski, 49. dakikada Virgil Ghița kendi kalesine, 62. dakikada Piotr Zielinski ve 66. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Polonya, gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Romanya ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Polonya, deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak. Romanya ise sahasında İsveç'i konuk edecek.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ