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Polonya - Romanya (Maç özeti)
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Polonya - Romanya (Maç özeti)

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Romanya'yı ağırlayan Polonya, mücadeleyi 6-0 kazandı ve turnuvadaki ilk galibiyetini görkemli bir şekilde aldı. İşte maçın özeti...

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