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Kuzey İrlanda, Ukrayna deplasmanında farklı kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kuzey İrlanda, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Kuzey İrlanda, Ukrayna deplasmanında farklı kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi.

Slovakya'nın Trnava kentindeki Stadion Antona Malatinskeho'nda oynanan karşılaşmada Kuzey İrlanda, rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçın gollerini Kuzey İrlanda adına 9. ve 61. dakikalarda Ciaron Brown ile 22. dakikada Isaac Price kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kuzey İrlanda, gruptaki 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Ukrayna ise 4 puanda kaldı.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Ukrayna, sahasında Macaristan'ı ağırlayacak. Kuzey İrlanda ise evinde Gürcistan ile karşılaşacak.

#Kuzey İrlanda #Uluslar Ligi #Ukrayna
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