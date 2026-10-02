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Faroe Adaları ile Slovakya yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Faroe Adaları ile Slovakya 1-1 berabere kaldı.

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Faroe Adaları ile Slovakya yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Faroe Adaları ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Torsvollur'da oynanan karşılaşmada Faroe Adaları ile Slovakya 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk golü Slovakya adına 38. dakikada Gunnar Vatnhamar'ın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Faroe Adaları ise 66. dakikada Adrian Justinussen'in golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte Slovakya, gruptaki ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 7 puanla liderliğini sürdürdü. Faroe Adaları ise puanını 3'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Faroe Adaları, deplasmanda Kazakistan ile karşılaşacak. Slovakya ise deplasmanda Moldova'nın konuğu olacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Faroe Adaları ile Slovakya yenişemedi! - 1 Faroe Adaları - Slovakya (Maç özeti)

#Moldova #Kazakistan #Uluslar Ligi #Faroe Adaları #Slovakya
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