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Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

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Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada A Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Portekiz deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Portekiz'in gollerini; 13. dakikada Joao Cancelo 25. dakikada Gonçalo Ramos, 67'de Vitinha ve 87'da Joao Felix kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri 23. dakikada Mikkel Damsgaard ve 53. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu - 1 GOL | Danimarka 0-1 Portekiz

Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu - 2 GOL | Danimarka 1-1 Portekiz

Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu - 3 GOL | Danimarka 1-2 Portekiz

Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu - 4 GOL | Danimarka 2-2 Portekiz

Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu - 5 GOL | Danimarka 2-3 Portekiz
Portekiz, Danimarka deplasmanında farka koştu - 6 GOL | Danimarka 2-4 Portekiz

#A Ligi #UEFA Uluslar Ligi #Uluslar Ligi #Turkuvaz Medya #Danimarka #Portekiz
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