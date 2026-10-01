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GOL | Danimarka 0-1 Portekiz
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GOL | Danimarka 0-1 Portekiz

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Portekiz, J. Cancelo'nun 13. dakikada attığı golle Danimarka karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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