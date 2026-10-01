Danimarka-Portekiz | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan Danimarka-Portekiz karşılaşması ile devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta yer alan iki ülkenin takımları, mücadeleden 3 puan ile ayrılmak ve 3. haftayı lider kapatmak üzere kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER
Danimarka: Hermansen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Kristensen, Damsgaard, Daghim, Hjulmand, Höjbjerg, Höjlund, Daramy.
Portekiz: Costa, Dias, Veiga, Neto, Nuno Mendes, Cancelo, Fernandes, Neves, Vitinha, Leao, Ramos.
PORTEKİZ CANCELO İLE ÖNE GEÇTİ!
DAMSGAARD SKORU EŞİTLEDİ!
PORTEKİZ 2. KEZ ÖNE GEÇTİ!
DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Danimarka-Portekiz mücadelesi, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21:45'te başladı. Karşılaşma A2'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.