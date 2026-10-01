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Danimarka-Portekiz | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Danimarka-Portekiz | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Uluslar Ligi'nde heyecan Danimarka-Portekiz karşılaşması ile devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta yer alan iki ülkenin takımları, mücadeleden 3 puan ile ayrılmak ve 3. haftayı lider kapatmak üzere kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER

Danimarka: Hermansen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Kristensen, Damsgaard, Daghim, Hjulmand, Höjbjerg, Höjlund, Daramy.

Portekiz: Costa, Dias, Veiga, Neto, Nuno Mendes, Cancelo, Fernandes, Neves, Vitinha, Leao, Ramos.

PORTEKİZ CANCELO İLE ÖNE GEÇTİ!

Danimarka-Portekiz | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 GOL | Danimarka 0-1 Portekiz

DAMSGAARD SKORU EŞİTLEDİ!

Danimarka-Portekiz | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 2 GOL | Danimarka 1-1 Portekiz

PORTEKİZ 2. KEZ ÖNE GEÇTİ!

Danimarka-Portekiz | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 3 GOL | Danimarka 1-2 Portekiz

DANİMARKA-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Danimarka-Portekiz mücadelesi, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21:45'te başladı. Karşılaşma A2'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

#A Ligi #UEFA Uluslar Ligi #Uluslar Ligi #Turkuvaz Medya #Danimarka #Portekiz
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