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TFF'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu...

Türkyie Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nun Belçika maçı için gerçekleştirilen idmana sakatlıkları sebebiyle katılmadığını açıkladı.

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TFF'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu...

Türkyie Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu'nun Belçika maçı için gerçekleştirilen idmanda sakatlıkları sebebiyle yer almadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın hazırlıklarına Riva'da yapılan antrenmanla başladı.

Dün oynanan Türkiye - İtalya maçında belirli süre alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda idmana çıktı. Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, ardından top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı. İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

#Orkun Kökçü #Emirhan Topçu #TFF #Vincenzo Montella #Türkiye #Belçika
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