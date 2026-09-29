İspanya-Hırvatistan | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI 11'LER
İspanya: Simón, Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella, Fermín, Zubimendi, Ruiz, Baena, Oyarzabal, Yamal.
Hırvatistan: Livakovic. Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic. Kovavic, Pasalic. Susic, Misic. Beljo.
İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayan mücadele, Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanıyor.
İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik karşılaşma, Türkiye'de şifresiz olarak A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.