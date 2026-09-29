İspanya-Hırvatistan | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.