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İspanya-Hırvatistan | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İspanya-Hırvatistan | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI 11'LER

İspanya: Simón, Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella, Fermín, Zubimendi, Ruiz, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Hırvatistan: Livakovic. Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Perisic. Kovavic, Pasalic. Susic, Misic. Beljo.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayan mücadele, Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanıyor.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma, Türkiye'de şifresiz olarak A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.

#A Haber #UEFA Uluslar Ligi #İspanya #Hırvatistan #Sevilla
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