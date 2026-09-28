CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. haftasında İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. hafta maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.

Strawberry Arena'da oynanan maçta İsveç, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

İsveç'in golleri 8. dakikada Benjamin Nygren ve 64. dakikada Yasin Ayari'den gelirken Polonya'nın tek golünü 43. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İsveç, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Polonya ise bu mağlubiyetle birlikte 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı! - 1 GOL | İsveç 1-0 Polonya
Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı! - 2 GOL | İsveç 1-1 Polonya
Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı! - 3 GOL | İsveç 2-1 Polonya
Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı! - 4 GOL | İsveç 3-1 Polonya

#UEFA Uluslar Ligi #A Para #Polonya #İsveç
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Belçika-Fransa | CANLI
Belçika-Fransa | CANLI
Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor!
Sonraki Haber
Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor!