Uluslar Ligi'nde İsveç, Polonya karşısında evinde zorlanmadı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. haftasında İsveç, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. hafta maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.

Strawberry Arena'da oynanan maçta İsveç, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

İsveç'in golleri 8. dakikada Benjamin Nygren ve 64. dakikada Yasin Ayari'den gelirken Polonya'nın tek golünü 43. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İsveç, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Polonya ise bu mağlubiyetle birlikte 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ