Belçika-Fransa | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 2. haftasında Belçika, sahasında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup eden Belçika, taraftarı önünde kazanarak 6 puana ulaşmak istiyor. Fransa ise ilk maçında A Milli Takımımızı 1-0 mağlup ederek başladığı organizasyonda Belçika deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Belçika-Fransa karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk maçında İtalya'yı 2-0 yenen Belçika, sahasında kazanarak puanını 6'ya yükseltmek isterken, A Milli Takımımızı 1-0 mağlup eden Fransa ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...
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BELÇİKA-FRANSA İLK 11'LER
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Godts, Moreira, De Ketelaere.
Fransa: Maignan, Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf, Camavinga, Da Cunha, Akliouche, Doué, Lepaul, Barcola.
BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belçika ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Brüksel'deki Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanıyor.
BELÇİKA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.