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Belçika-Fransa | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 2. haftasında Belçika, sahasında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup eden Belçika, taraftarı önünde kazanarak 6 puana ulaşmak istiyor. Fransa ise ilk maçında A Milli Takımımızı 1-0 mağlup ederek başladığı organizasyonda Belçika deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Belçika-Fransa karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Belçika-Fransa | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk maçında İtalya'yı 2-0 yenen Belçika, sahasında kazanarak puanını 6'ya yükseltmek isterken, A Milli Takımımızı 1-0 mağlup eden Fransa ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...

BELÇİKA-FRANSA MAÇINI A SPOR'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BELÇİKA-FRANSA İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Godts, Moreira, De Ketelaere.

Fransa: Maignan, Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf, Camavinga, Da Cunha, Akliouche, Doué, Lepaul, Barcola.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Brüksel'deki Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanıyor.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

#UEFA Uluslar Ligi #A Spor #Belçika #Fransa
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