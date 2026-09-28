Belçika-Fransa | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 2. haftasında Belçika, sahasında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup eden Belçika, taraftarı önünde kazanarak 6 puana ulaşmak istiyor. Fransa ise ilk maçında A Milli Takımımızı 1-0 mağlup ederek başladığı organizasyonda Belçika deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Belçika-Fransa karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz...