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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi açıklama!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. haftasında oynanacak İtalya maçı öncesi konuştu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi açıklama!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. haftasında oynanacak İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam, "Fransa maçında neler yaptıysak aynı şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. (Orkun Kökçü hakkında) Tabii ki de her maçı oynadı bugüne kadar. Orkun bugün sahaya çıktığında iyi bir performans gösterecektir. Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Tekrardan bizimle olduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'yi temsil etmek için her şeyi yapacağız. Yüreğimiz Türkiye için atıyor." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor!

#Vincenzo Montella #A Milli Takım #İtalya
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