Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika karşısında Michael Olise'yle güldü!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, Belçika'yı Olise'ni attığı golle 1-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.
Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan maçta Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtaki tek golü, 88. dakikada Michael Olise kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fransa, 2. hafta sonunda grupta 2'de 2 yaparak 6 puanla zirvede yer aldı. İtalya, A Milli Takımımız karşısında aldığı galibiyetle 2. sırada yükselirken Belçika 3 puanla 3, Türkiye ise 0 puanla son sırada bulunuyor.
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