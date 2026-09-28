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Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika karşısında Michael Olise'yle güldü!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa, Belçika'yı Olise'ni attığı golle 1-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

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Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika karşısında Michael Olise'yle güldü!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.

Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan maçta Fransa, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 88. dakikada Michael Olise kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, 2. hafta sonunda grupta 2'de 2 yaparak 6 puanla zirvede yer aldı. İtalya, A Milli Takımımız karşısında aldığı galibiyetle 2. sırada yükselirken Belçika 3 puanla 3, Türkiye ise 0 puanla son sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika karşısında Michael Olise'yle güldü! - 1 GOL | Belçika 0-1 Fransa
Belçika 0-1 Fransa | MAÇTAN KARELER BELÇİKA 0-1 FRANSA | MAÇTAN KARELER

#UEFA Uluslar Ligi #A Spor #Belçika #Fransa
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