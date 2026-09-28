Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız ile İtalya, Lig A Grup 1 maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya Milli Takımı 9, 22, ve 27. dakikalarda bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda Barış Alper ile Milli Takım farkı ikiye indirirken İtalyanlar cevap vermekte gecikmedi ve skor 1-4 oldu. İşte maçın golleri...