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Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız ile İtalya, Lig A Grup 1 maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya Milli Takımı 9, 22, ve 27. dakikalarda bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda Barış Alper ile Milli Takım farkı ikiye indirirken İtalyanlar cevap vermekte gecikmedi ve skor 1-4 oldu. İşte maçın golleri...

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Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız ile İtalya, Lig A Grup 1 maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya Milli Takımı 9, 22, ve 27. dakikalarda bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı. İkinci yarıda Barış Alper ile Milli Takım farkı ikiye indirirken İtalyanlar cevap vermekte gecikmedi ve skor 1-4 oldu. İşte maçın golleri...

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 1 GOL | Türkiye 0-1 İtalya
Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 2 GOL | Türkiye 0-2 İtalya
Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 3 GOL | Türkiye 0-3 İtalya
Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 4 GOL | Türkiye 1-3 İtalya
Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 5 GOL | Türkiye 1-4 İtalya

İKİNCİ GOLÜMÜZ SAYILMADI!

Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 6 A Milli Takımımızın golü iptal edildi!

İŞTE PENALTI BEKLEDİĞİMİZ POZİSYON!

Türkiye-İtalya maçında 5 gol! İşte karşılaşmanın golleri - 7 İşte A Milli Takımımızın penaltı beklediği pozisyon!

#UEFA Uluslar Ligi #Türkiye #Milli Takım #İtalya
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