A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa ile karşılaştı. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransa oldu. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransa oldu. Fransa'nın galibiyet sayısı 54. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Öte yandan millilerde Uğurcan Çakır müsabakanın 87. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Türkiye grupta puanla tanışamadı. Fransa ise 3 puana ulaşan takım oldu.

A Milli Futbol Takımımız gruptaki 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü sahasında İtalya'ya ağırlayacak Fransa ise deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, forvette Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Aral Şimşir, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü'nün yanı sıra Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Mustafa Eskihellaç ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.

Milli futbolcular ısınmaya, geçen ay yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Stadyum ekranlarında da Ebubekir Uçar ile birlikte 23 Eylül'de hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender'in fotoğrafları yer aldı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

MELİH KABASAKAL İLK KEZ FORMA ŞANSI BULDU

Aday kadroya ilk kez davet edilen Melih Kabasakal, A Milli Takım formasını Fransa karşısında giydi.

Melih, mücadelenin 88. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

MERT GÜNOK'A FORMA TAKDİMİ

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan kaleci Mert Günok'a karşılaşma öncesinde milli takım forması takdim edildi.

Mert'e, milli takımda giydiği ve tüm takımın imzaldığı 1 numaralı formanın takdimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.

Türkiye ile Fransa arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı'nın Hodri Meydan tribününde dev Türk bayrağı açıldı.

Taraftarlar da "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundu.

ZIDANE'IN İLK MAÇI

Fransa'da Didier Deschamps'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, takımının başındaki ilk maça Türkiye karşısında çıktı.

Zidane, ilk maçında takımını sahaya, Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise ve Mbappe ilk 11'ini sürdü.

MBAPPE SAKATLANDI

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mbappe attığı golün ardından sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisinin ardından kısa bir süre daha oyuna devam eden Mbappe, 58. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Teknik direktör Zidane, 59. dakikada Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'A KIRMIZI KART

Ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 87. dakikasında Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Hızlı gelişen Fransa atağında ceza sahasının dışına açılan Uğurcan, Barcola'nın şutunu engelledi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izleyen Alman hakem Felix Zwayer, Uğurcan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartını gösterdi.



FRANSA'YA KARŞI 5. YENİLGİ

Türkiye, Fransa'ya karşı oynadığı 7. maçta 5. yenilgisini aldı.

Rakibine karşı oynadığı son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, rakibinden 14. golünü yerken, rakibi karşısında 5 kez fileleri havalandırdı.



BARIŞ ALPER'İN FORMASI YIRTILDI

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında forması yırtıldı.

Fransız futbolcu Upamecano ile girdiği mücadelede forması yırtılan Barış, 33. dakikada saha kenarına gelerek formasını değiştirdi.



MONTELLA İLK HAMLELERİNİ 75'TE YAPTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa karşısında ilk hamlesini 75. dakikada gerçekleştirdi.

Bu dakikada Oğuz Aydın ve Can Uzun kenara gelirken, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı oyuna girdi.

MONTELLA VE MERİH DEMİRAL MAÇ SONU KONUŞTU!

İŞTE MAÇIN ÖZETİ