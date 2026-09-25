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Mbappe attığı golden sonra sakatlandı
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Mbappe attığı golden sonra sakatlandı

UEFA Uluslar A Ligi’nde A Milli Takımımıza konuk olan Fransa’da Kylian Mbappe, attığı golden sonra sakatlık geçirdi.

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