İsveç evinde Romanya'yı mağlup etti!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında İsveç sahasında Romanya'yı mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında İsveç sahasında Romanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Alexander Isak ve 43. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.
Romanya'nın tek golü ise 29. dakikada Dennis Man'dan geldi.
2. haftada İsveç, Polonya'yı ağırlarken, Romanya ise Bosna Hersek'i konuk edecek.
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