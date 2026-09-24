Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü açıklaması! "Ufak bir sakatlığı var ama..."

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Fransa'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Salih Özcan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar."

"Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız."

Soru: "Önümüzde 4 zorlu maç var. Allah korusun olumsuz sonuçlar halinde, baskılara göğüs germek anlamında neler söylersiniz?"

Vincenzo Montella: "Daha direkt sorabilirdiniz. Alınmazdım."

"Ben A Milli Futbol Takımı'na çok çok bağlıyım. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için."

"BURADAKİ İŞİM BİTMEDİ!"

Vincenzo Montella: "Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve katetmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum."

"Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum."

"Bu seviyede dört maçımız var. Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste dört maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan, işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi ve ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız."

İŞTE SALİH ÖZCAN'IN SÖZLERİ:

"Fiziksel ve mental durum iyi. Dünya Kupası'ndan sonra moralimiz bayağı bozuldu, hayal kırıklığı yaşadık ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İnşallah yarın ilk adımı atarız."

"Orkun Kökçü, son maçlarda da maalesef sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor."

"Takım olarak moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

"Ben süre almasam da kendime güveniyordum. Çalışmaya hep devam ediyordum. Montella da çok süre almasam da arkamda duruyordu, beni destekliyordu. Beşiktaş'ta da her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider."

"Amedspor maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. Şimdi önümüzde önemli maçlar var. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha iyi olacak."