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Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat 15.30’da başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları…

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 11:19

Fethiyespor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor, Eyüpspor'u konuk edecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 15.30 olarak açıklandı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede iki ekip de kupada yoluna devam edebilmek için mücadele edecek. Peki, Fethiyespor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fethiyespor-Eyüpspor maçını A Spor'da canlı takip edebilirsiniz.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak.

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