Fethiyespor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Fethiyespor-Eyüpspor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Fethiyespor, Eyüpspor'u konuk edecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 15.30 olarak açıklandı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadelede iki ekip de kupada yoluna devam edebilmek için mücadele edecek. Peki, Fethiyespor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fethiyespor-Eyüpspor maçını A Spor'da canlı takip edebilirsiniz.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak.

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