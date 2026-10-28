Kars 36 Spor - Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kars 36 Spor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler maçın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı saat 13.00'te A Spor'da!
KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.
KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler A Spor'un resmi canlı yayın sayfasına erişebilir.
A Spor canlı yayın ekranı: https://www.aspor.com.tr/video/canli-yayin