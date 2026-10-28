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KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşması saat 13.00’te başlayacak ve A Spor’dan canlı, şifresiz yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 10:17

Kars 36 Spor - Antalyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kars 36 Spor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler maçın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı saat 13.00'te A Spor'da!

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kars 36 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kars 36 Spor - Antalyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KARS 36 SPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler A Spor'un resmi canlı yayın sayfasına erişebilir.

A Spor canlı yayın ekranı: https://www.aspor.com.tr/video/canli-yayin

ASpor CANLI YAYIN

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