Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, deplasmanda Etimesgut SK'yı yenerek üst tura yükseldi! İşte maçın özeti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



Kupada 3. tur maçında Etimesgut SK ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 4-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.



Gaziantep FK'nın galibiyet gollerini 7. dakikada Enver Kulasin, 41. dakikada Efe Sarıkaya, 74. dakikada Karamba Gassama ve 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

MAÇTAN DETAYLAR:

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Samet Çavuş, Kurtuluş Aslan

Etimesgutspor: Muhammed Halit Birçerpanlı, İbrahim Baran Kayıkçı, Mertcan Albayrak (Dk. 62 Ümit Bayraktar), Bora Ulu, Furkan Eliaçık, Hasan Kılıç (Dk. 76 Oktay Kısaoğlu), Efe Arıgün (Dk. 62 Eren Emre Aydın), Batuhan Yılmaz, Hayrullah Erkip (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Furkan Ceylan, Orkun Ahmet Dedeoğlu (Dk. 62 Efecan Mızrakçı)

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Mehmet Ali Genç, Abena, Efe Sarıkaya, Sabahattin Destici, Bacuna (Dk. 61 Maxim), Gidado (Dk. 77 Mervan Müjdeci), Gassama, Kulasin (Dk. 68 Sorescu), Mirza Cihan (Dk. 61 Kozlowski), Stewart (Dk. 61 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 7 Kulasin, Dk. 41 Efe Sarıkaya, Dk. 74 Gassama, 90+2 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mertcan Albayrak, Dk. 23 Hayrullah Erkip (Etimesgutspor), Dk. 33 Bacuna (Gaziantep FK)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: