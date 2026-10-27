Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4 golle geçerek tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

UI-JO 1. DAKİKADA ATTI

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile Nesine 2. Lig temsilcisi 12 Bingölspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, henüz 1. dakikada Hwang Ui-jo'nun golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Alanyaspor, 6. dakikada Omar Ben Ali'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Baran Sarka'nın golüyle farkı bire indirdi. Ancak Alanyaspor, 77. dakikada Ivan Cedric'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Maçın skorunu ise 90+1'de Yusuf Özdemir belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ