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Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4 golle geçerek tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Corendon Alanyaspor, sahasında 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Hwang Ui-jo, Omar Ben Ali, Ivan Cedric ve Yusuf Özdemir'in golleriyle galibiyete uzanan Akdeniz ekibi, kupada yoluna devam etti.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 23:20

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

UI-JO 1. DAKİKADA ATTI

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile Nesine 2. Lig temsilcisi 12 Bingölspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, henüz 1. dakikada Hwang Ui-jo'nun golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Alanyaspor, 6. dakikada Omar Ben Ali'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Baran Sarka'nın golüyle farkı bire indirdi. Ancak Alanyaspor, 77. dakikada Ivan Cedric'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Maçın skorunu ise 90+1'de Yusuf Özdemir belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Corendon Alanyaspor 4–1 12 Bingölspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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