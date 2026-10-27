A SPOR CANLI İZLE | Alanyaspor-12 Bingölspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor kozlarını paylaşacak. 27 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Alanyaspor-12 Bingölspor maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri haberimizde.

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda heyecan sürüyor. Corendon Alanyaspor, kupada bir üst tura çıkmak için 12 Bingölspor'u ağırlayacak. 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-12 Bingölspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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KUPADA TUR MÜCADELESİ

Corendon Alanyaspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada turu geçerek Türkiye Kupası'ndaki yolculuğunu sürdürmek istiyor. 12 Bingölspor ise deplasmanda alacağı sonuçla bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda kazanan ekip, kupada yoluna devam edecek. İki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından takip edilebilecek.