A Spor canlı yayın: Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Etimesgutspor-Gaziantep FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu karşılaşmaları sürüyor. Gaziantep FK, tur mücadelesinde Etimesgutspor deplasmanına çıkıyor. Ankara'da oynanacak karşılaşmada iki takım da bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Etimesgutspor-Gaziantep FK maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saatini ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Etimesgutspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 13.30'da başlayacak.

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Ankara'daki Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ETİMESGUTSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ TURDA?

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek.

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