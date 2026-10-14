Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
27 EKİM 2026 SALI
13.00: Ağrı 1970 Spor Kulübü – İstanbulspor
13.30: Etimesgut Spor Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü
13.30: İnegöl Kafkas Spor Kulübü – Akedaş K.Maraş İstiklal Spor
15.00: Adana Adaletgücü Spor – MKE Ankaragücü
15.00: Yeni Mersin İY Futbol – Muş Spor Kulübü
15.00: Seza Çimento Elazığspor – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
15.00: Orduspor 1967 – Artı Değer Van Spor FK
15.00: SMS Grup Sarıyer – Ayvalıkgücü Belediyespor
15.30: Boluspor – Karşıyaka
18.00: Kocaelispor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
20.30: Corendon Alanyaspor – 12 Bingöl Spor
28 EKİM ÇARŞAMBA
13.30: Kars 36 Spor – Antalyaspor
13.30: Ankara Demirspor – Gemlik Sümerbey Futbol Spor
13.30: Pazarspor – Aliağa Futbol
13.30: Ankaraspor – Kırklarelispor
13.30: GMG Kastamonuspor – Erzincan Futbol Yatırımları
13.30: Düzce Cam Düzcespor – İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü
13.30: Güzide Gebze Spor Kulübü – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
13.30: Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal.
13.30: Serik Spor Futbol – Hakkari Zap Spor Kulübü
13.30: Sultan Su İnegölspor – Sebat Spor Kulübü
13.30: Eskişehir Anadolu Spor Faal. – 68 Aksaray Belediye Spor
15.00: Adana 01 Futbol Kulübü SK – Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
15.00: Balıkesirspor – Arkent Arnavutköy Bld. FSK
15.00: Karabük İdmanyurdu Spor – Ekinciler İskenderunspor
15.00: Menemen Futbol Kulübü – Karacabey Belediye Spor
15.00: Eminevim Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinop Spor
15.00: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor – Gölcükspor
15.00: Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük – Somaspor
15.30: Fethiyespor – Eyüpspor
18.00: Sakaryaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü
20.30: 52 Orduspor FK – KCT 1461 Trabzon FK
29 EKİM PERŞEMBE
13.30: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü – Metro Holding Kayserispor
15.30: Gençlerbirliği – H.Bayram İnş. Karaköprü Bld.Spor
18.00: Kasımpaşa – Çorlu Spor 1947
20.30: Eskişehirspor Kulübü – Alagöz Holding Iğdır FK
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır. https://t.co/b0vwrjvcgK— TFF (@TFF_Org) October 14, 2026