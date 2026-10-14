Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

27 EKİM 2026 SALI

13.00: Ağrı 1970 Spor Kulübü – İstanbulspor

13.30: Etimesgut Spor Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü

13.30: İnegöl Kafkas Spor Kulübü – Akedaş K.Maraş İstiklal Spor

15.00: Adana Adaletgücü Spor – MKE Ankaragücü

15.00: Yeni Mersin İY Futbol – Muş Spor Kulübü

15.00: Seza Çimento Elazığspor – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

15.00: Orduspor 1967 – Artı Değer Van Spor FK

15.00: SMS Grup Sarıyer – Ayvalıkgücü Belediyespor

15.30: Boluspor – Karşıyaka

18.00: Kocaelispor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

20.30: Corendon Alanyaspor – 12 Bingöl Spor

28 EKİM ÇARŞAMBA

13.30: Kars 36 Spor – Antalyaspor

13.30: Ankara Demirspor – Gemlik Sümerbey Futbol Spor

13.30: Pazarspor – Aliağa Futbol

13.30: Ankaraspor – Kırklarelispor

13.30: GMG Kastamonuspor – Erzincan Futbol Yatırımları

13.30: Düzce Cam Düzcespor – İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü

13.30: Güzide Gebze Spor Kulübü – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

13.30: Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal.

13.30: Serik Spor Futbol – Hakkari Zap Spor Kulübü

13.30: Sultan Su İnegölspor – Sebat Spor Kulübü

13.30: Eskişehir Anadolu Spor Faal. – 68 Aksaray Belediye Spor

15.00: Adana 01 Futbol Kulübü SK – Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

15.00: Balıkesirspor – Arkent Arnavutköy Bld. FSK

15.00: Karabük İdmanyurdu Spor – Ekinciler İskenderunspor

15.00: Menemen Futbol Kulübü – Karacabey Belediye Spor

15.00: Eminevim Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinop Spor

15.00: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor – Gölcükspor

15.00: Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük – Somaspor

15.30: Fethiyespor – Eyüpspor

18.00: Sakaryaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü

20.30: 52 Orduspor FK – KCT 1461 Trabzon FK

29 EKİM PERŞEMBE

13.30: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü – Metro Holding Kayserispor

15.30: Gençlerbirliği – H.Bayram İnş. Karaköprü Bld.Spor

18.00: Kasımpaşa – Çorlu Spor 1947

20.30: Eskişehirspor Kulübü – Alagöz Holding Iğdır FK