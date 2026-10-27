Boluspor-Karşıyaka maçı canlı takip etmek için tıklayın!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı sürüyor. Boluspor, Karşıyaka'yı konuk edeceği karşılaşmada bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Boluspor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BOLUSPOR KUPADA TUR ATLAMAK İSTİYOR

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka karşısında sahasında mücadele edecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor.

Karşıyaka ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmada rakibini geçerek kupa serüvenini sürdürmek istiyor. İki takımın mücadelesinde tur atlayan ekip, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI CANLI İZLE

Boluspor-Karşıyaka mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor ekranlarından izleyebilir.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 27 Ekim Salı günü saat 15.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ TURDA?

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!