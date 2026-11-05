Freiburg maçı öncesi Trabzonspor'da Stefan Savic: Bütün planımız 3 puan

Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, Freiburg maçı öncesinde galibiyet hedefini vurgularken takım savunması ve duran topların önemine dikkat çekti. Karadağlı yıldız, bordo-mavililerin hücum kalitesine güvendiğini belirterek üç puan mesajı verdi.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Freiburg'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde bordo-mavili takımın kaptanı Stefan Savic, mücadeleye ve takımın hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan deneyimli savunma oyuncusu, hedeflerinin üç puan olduğunu vurguladı.

"BÜTÜN PLANIMIZ 3 PUAN"

Freiburg karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Savic, "Bugün sahamızda iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Bütün planımız 3 puan için olacak bugün." ifadelerini kullandı.

"GOLÜ BULACAK KALİTEMİZ HER ZAMAN VAR"

Takım savunması üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Karadağlı futbolcu, hücum hattına da güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu üzerinde çok çalışıyoruz. Tüm takımla birlikte iyi savunabilmek için çok çalışıyoruz. Ön taraftaki kalitemizin farkındayız. Dolayısıyla takım olarak yapmamız gereken iyi savunma, golü bulacak kalitemiz her zaman var."

DURAN TOPLARA DİKKAT ÇEKTİ

Duran topların futbolun önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Savic, bu organizasyonların maçların kaderini değiştirebileceğini söyledi.

Savic, "Elbette çok önemli. Birçok maçta akan oyundan gol gelmiyor ama duran toplar sizin için çözüm olabiliyor. Arsenal, duran toplarla geçen sezon ve bu sezon Premier Lig'de çok önemli başarılar elde etti. Bazen duran toplar çözüm olabiliyor. Biz de bunun üzerine çok çalışıyoruz." dedi.