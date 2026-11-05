Trabzonspor-Freiburg | CANLI (UEFA Konferans Ligi 3. Hafta)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Freiburg'u konuk ediyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, Papara Park'ta galibiyet serisini sürdürerek Avrupa'daki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Bu kritik karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizden takip edebilir ve canlı olarak izleyebilirsiniz.