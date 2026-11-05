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Trabzonspor-Freiburg | CANLI (UEFA Konferans Ligi 3. Hafta)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Freiburg'u konuk ediyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, Papara Park'ta galibiyet serisini sürdürerek Avrupa'daki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Bu kritik karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizden takip edebilir ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Trabzonspor-Freiburg | CANLI (UEFA Konferans Ligi 3. Hafta)

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden temsilcimiz Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'u ağırlıyor. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR-FREIBURG İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa; Mendy, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu

Freiburg: Backhaus; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Engelhardt, Eggestein; Irie, Grifo, Goto; Matanovic

REIS VE SAVIC'İN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

Thomas Reis'tan Freiburg maçı öncesi sakatlık açıklaması: Bizimle olmayacak
Freiburg maçı öncesi Trabzonspor'da Stefan Savic: Bütün planımız 3 puan

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta gerçekleştirilen Trabzonspor ile Freiburg arasındaki mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başladı. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan kritik maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelede Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver görev yapıyor.

#UEFA Konferans Ligi #Trabzonspor #Freiburg
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