Trabzonspor-Freiburg | CANLI (UEFA Konferans Ligi 3. Hafta)
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Freiburg'u konuk ediyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, Papara Park'ta galibiyet serisini sürdürerek Avrupa'daki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Bu kritik karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizden takip edebilir ve canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden temsilcimiz Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'u ağırlıyor. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRABZONSPOR-FREIBURG İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa; Mendy, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo; Onuachu
Freiburg: Backhaus; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Engelhardt, Eggestein; Irie, Grifo, Goto; Matanovic
REIS VE SAVIC'İN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta gerçekleştirilen Trabzonspor ile Freiburg arasındaki mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başladı. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan kritik maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Mücadelede Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver görev yapıyor.