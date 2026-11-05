Thomas Reis'tan Freiburg maçı öncesi sakatlık açıklaması: Bizimle olmayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg maçı öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Tim Jabol-Folcarelli'nin küçük bir sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağını belirtirken bu durumun diğer futbolcular için fırsat yaratacağını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Alman teknik adam, Freiburg'un güçlü bir takım olduğunu vurgularken galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirtti.

"UMARIM PUANLARI ALAN TARAF BİZ OLURUZ"

Freiburg'u yakından tanıdığını ifade eden Thomas Reis, karşılaşma öncesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maçın öneminin bilincindeyiz. Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık. Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan biri, sıkı bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız ve umarım puanları alan taraf biz olacağız."

ONUACHU'YA ÖVGÜ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu hakkında da konuşan Reis, Nijeryalı santrforun hava toplarındaki etkisine dikkat çekti.

Farklı santrfor profillerine sahip olduklarını belirten Alman çalıştırıcı, "Elbette farklı oyuncular, farklı santrfor tipleri. Paul Onuachu ile kafa toplarında bir avantajınız oluyor. Franculino Dju, birkaç hafta bizimle olamayacak. Bu Onuachu için iyi bir fırsat. O da geri döndüğü için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"FARKLI OYUNCULAR İÇİN FIRSAT OLACAK"

Takımdaki sakatlık durumuna da değinen Thomas Reis, Tim Jabol-Folcarelli'nin Freiburg karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Alman teknik adam, "Bizimle birlikte olmayan oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Tim'in ufak bir sakatlığı var ve bizimle olmayacak. Farklı oyuncular için fırsat olacak. Onlar da süre almak için hazırlar." şeklinde konuştu.