Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Doğan, teknik direktör Thomas Reis'ın talepleri doğrultusunda, kendilerini zirveye taşıyacak transferler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan. TRT Spor'da canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdiği bir programda gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynamak istediklerini söyleyen Doğan, transfer döneminde izleyecekleri politikaya da değindi. İşte o ifadeler...

"KİM GEREKİYORSA ONU ALACAĞIZ"

"Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin raporları var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz."

"ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLER..."

"Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim."