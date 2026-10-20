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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ertuğrul Doğan açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ertuğrul Doğan açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; "ERTUĞRUL DOĞAN'ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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