Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ertuğrul Doğan açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; "ERTUĞRUL DOĞAN'ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.