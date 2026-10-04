Trabzonspor, orta saha transferi için Philip Billing'i gündemine aldı. Bordo-mavililer, fizik gücü ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları araştırıyor.

Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Bordo-mavililer, mücadele gücü yüksek, fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan ve hücum organizasyonlarına katkı sağlayabilen bir 8 numara arayışında olurken, Philip Billing'i gündemine aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Danimarkalı futbolcu, güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Hem savunmada hem de hücumda görev alabilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ceza sahasına yaptığı koşular ve uzaktan şutlarıyla da skor katkısı sağlayabiliyor. Bordo-mavili yönetimin, orta sahada fizik gücünü ve hücum etkinliğini artıracak bir isim üzerinde durduğu öğrenildi.

THOMAS REİS'İN SİSTEMİNE UYGUN

Teknik heyetin oyun planında önemli bir yere sahip olması beklenen 8 numara pozisyonu için Billing'in çok yönlü futbolu öne çıkıyor. Danimarkalı yıldızın, orta sahada top kazanma, hücuma geçişleri hızlandırma ve ileri uçtaki oyunculara destek verme özellikleriyle Trabzonspor'a katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Kariyerinde İngiltere ve İtalya gibi önemli liglerde forma giyen Billing, şu anda Danimarka temsilcisi Midtjylland'da görev yapıyor. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun transferinde kulübünün beklentileri belirleyici olacak. Billing'in şu andaki market değeri 5.5 milyon euro.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

1-FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK

1.93 metrelik boyu Billing'i merkezde güçlü bir oyuncu haline getiriyor. Hava topları, fiziksel mücadele ve ikinci toplarda önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

2-PAS VE OYUN GÖRÜŞÜ

Billing'in kısa ve uzun pas kalitesi, özellikle merkezden oyunun yönünü değiştirmesine yardımcı oluyor. Güncel veri profillerinde kısa pas ve görüş özellikleri güçlü alanları arasında gösteriliyor.

3-UZAKTAN ŞUT

Ceza sahası dışından şut tehdidi bulunan bir oyuncu. Bu özelliği, rakip savunmanın geriye çekildiği maçlarda Trabzonspor için ekstra bir hücum silahı olabilir.

4-ÇOK YÖNLÜLÜK

Merkez orta saha, defansif orta saha ve daha ileri orta saha rollerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle teknik direktöre maç içerisinde farklı formasyon seçenekleri sunabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FİZİK GÜCÜ: 1,93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle orta sahada ikili mücadelelerde etkili olabiliyor.

PAS KALİTESİ: Oyunun yönünü değiştirebilen ve hücum oyuncularına pas aktarabilen bir yapıya sahip.

HÜCUM KATKISI: Ceza sahasına geç koşular yaparak gol pozisyonlarına girebiliyor.

ÇOK YÖNLÜLÜK: Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

TECRÜBE: Premier Lig ve Serie A deneyimi sayesinde üst düzey futbolun temposuna aşina.

ÖNEMLİ BİR AYRINTI

Billing, çok yüksek tempolu ve sürekli dikine koşular yapan klasik bir box-to-box oyuncu profilinden ziyade, fiziksel gücü ve pas kalitesiyle oyunu dengeleyen bir orta saha. Bu nedenle yanında daha hareketli, top taşıyabilen bir oyuncuyla kullanılması farklı bir denge oluşturabilir.

FİZİKSEL GÜÇ VE HÜCUM DESTEĞİ

Trabzonspor'un merkezde top kazanma, hava toplarında üstünlük kurma ve hücuma ikinci dalga oyuncularıyla katılma kapasitesini Billing, artırabilir. Özellikle daha hareketli ve teknik bir orta saha oyuncusuyla birlikte kullanıldığında farklı görevler üstlenebilir.