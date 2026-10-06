Mustafa Eskihellaç, Samsun’da 61 diyecek

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Samsunspor karşılaşmasıyla bordo-mavili forma altında 61. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan başarılı oyuncu, Karadeniz derbisinde Süper Lig’deki ilk golünü atmanın da peşinde olacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da bu mücadele, savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç için de ayrı bir önem taşıyor. Karadeniz ekibiyle bugüne kadar 60 resmi müsabakaya çıkan Eskihellaç, Samsunspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma altında 61. maçını oynayacak.



60 MAÇTA 2 GOL



29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerle 49 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa kupaları karşılaşmasında forma giydi. Eskihellaç, söz konusu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Bordo-mavili oyuncunun 2 golü de Türkiye Kupası'nda gelirken, Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı.

Özellikle istikrarlı performansıyla dikkat çeken Eskihellaç, Trabzonspor'la 61. kez sahaya çıkacağı karşılaşmada skor katkısı da yapmak istiyor.