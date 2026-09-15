Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi için yapılan çalışmalarda iki önemli isimle gerçekleşen görüşmelerden sonuç çıkmadı. Bordo-mavililerin, Antonio Conte ve Pep Guardiola ile masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için yürütülen yoğun çalışmalarda iki önemli isimle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Bordo-mavili yönetimin, dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ve Pep Guardiola ile masaya oturduğu öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat doğruladığı temaslarda ortaya çıkan rakamlar ve yanıtlar spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Yönetimin temasa geçtiği ilk elit isimlerden Antonio Conte ile yapılan görüşmede mali şartlar operasyonun seyrini değiştirdi. Tecrübeli teknik adamın bordo-mavili kulüpten yıllık 20 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı. Bu yüksek maliyetin Türk futbolunun mevcut bütçe sınırlarını aşması sebebiyle görüşmeler askıya alındı.

GUARDIOLA: GELECEK YIL OLABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre, listenin en çarpıcı adayı Pep Guardiola ile gerçekleştirilen temasta ise tamamen farklı bir tablo oluştu. İspanyol çalıştırıcının görüşmelerde hiçbir maddi konu açmadığı, bu yılı tamamen ailesine ve dinlenmeye ayırmak istediğini ileterek teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Ancak Pep Guardiola'nın kapıyı tamamen kapatmayarak gelecek yıl için bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etmesi dikkat çekti. Başkan Ertuğrul Doğan da söz konusu temasların gerçekleştiğini teyit etti.