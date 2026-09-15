Konyaspor deplasmanında alınan yenilgi sonrası teknik direktör konusundaki belirsizliğe son vermek ve Galatasaray derbisine yeni hocasıyla çıkmak isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli'yi gündemine alan bordo mavililer, anlaşmayı kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından teknik adam konusundaki belirsizliğe son vermek ve Galatasaray derbisine yeni hocasıyla çıkmak isteyen Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavili yönetim, bir süredir temas halinde olduğu adaylarla görüşmelerini son aşamaya taşıdı.

Fotomaç'ın haberine göre, yönetimin ilk sıraya koyduğu İtalyan teknik adam Stefano Pioli ile pazarlıklarda sona gelindi. Milan'ın eski çalıştırıcısıyla yapılan görüşmelerde kritik detaylara geçildi.

Taraflar an itibarıyla yıllık ücret, sözleşme süresi ve Pioli'nin Trabzon'a getireceği yardımcı antrenör ekibinin nasıl oluşturulacağı gibi kritik maddeleri müzakere ediyor.

KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEDİ

Trabzonspor ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdüren dünyaca ünlü teknik direktörü Pioli'nin, bordo-mavililerin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylıca analiz edip, Başkan Ertuğrul Doğan'a özel bir rapor sunduğu ve Konyaspor maçını da ekran başında canlı takip ettiği ortaya çıktı. Pioli'nin sunduğu bu kapsamlı rapor, İtalyan hocanın Trabzonspor projesine ne kadar hazır, istekli ve motive olduğunu ortaya koyarken, bu durum Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kanadında da büyük takdir topladı. Milan ile Serie A'da şampiyonluk yaşayan 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile yakın zamanda anlaşma imzalanma ihtimali yüksek.

PIOLI'NİN TALEBİ 2028+1

Pioli konusunda İtalya'dan yeni bir gelişme aktarıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, bordo-mavililer ile Pioli arasında görüşmelerin başladığını duyurdu. Schira, 60 yaşındaki hocanın Trabzonspor'dan 2028'e kadar geçerli sözleşme ve 2029 yılı için opsiyon talep ettiğini bildirdi.