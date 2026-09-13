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Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 6. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 6. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Tümosan Konyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #TÜMOSAN Konyaspor #Galatasaray #Papara Park #Hüseyin Çimşir #Trabzonspor
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