Konferans Ligi için oyuncu listesinin teslimine saatler kala Trabzonspor'da tarihi bir transfer operasyonu gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, Franculino Dju'yu 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı. İşte bu transferin perde arkası...

Konferans Ligi için oyuncu listesini teslim etmeye saatler kala Trabzonspor cephesinde adeta zamanla yarışılan tarihi bir mesai yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, transfer taarruzunun fitilini, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kurmaylarına verdiği, "Çok iyi bir kadro kurduk ve bu kadro forvet rekabetsiz kalamaz, ne gerekiyorsa yapalım" talimatı ateşledi.

Bordo-mavili yönetim, bu kararlılığın ardından Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile masaya oturdu ve 17 milyon euro bonservis bedeliyle transferi noktaladı. 17 milyon euroluk bonservis bedeli Trabzonspor'un kulüp tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

ARAL ŞİMŞİR'LE KONUŞTU

Operasyonun perde arkasında ise sıkı diplomasi ve Franculino'nun kararlı duruşu vardı. Daha önce Aral Şimşir transferi sırasında Midtjylland yönetimiyle sıcak ilişkiler kuran bordo-mavililer, Danimarka ekibinin başlangıçta kapıyı çok yüksek rakamlardan açmasına rağmen pazarlıklardan çekilmedi. Sürecin seyrini değiştiren en önemli faktör, Franculino Dju'nun bizzat devreye girmesi oldu. Türkiye'ye gelmek istediğini kulübüne açıkça ileten 22 yaşındaki santrfor, eski takım arkadaşı Aral Şimşir ile temasa geçerek Trabzonspor ve Trabzon şehri hakkında olumlu referanslar aldı.

1 SAAT KALA TAMAMLANDI

Avrupa listesinin verilmesine 2 saat kala operasyonda son viraja girildi. Trabzonspor, Dju'ya hemen Midtylland tesislerine gitmesi talimatını verdi ve sağlık taramasına girmeden imza atmasını istedi. Genç yıldız da bu talep üzerine apar topar aracıyla Danimarka kulübünün tesislerine geçti. Tesislerde toplanan iki kulüp yetkilileri de yapılan anlaşmanın ardından, karşılıklı yoğun sözleşme trafiği ile imzaları attı. Evrakların UEFA sistemine yüklenmesiyle son teslim tarihine 1 saat kala bütün işlemler resmiyete kavuşturuldu ve dev transfer operasyonu mutlu sona ulaştı.

EN PAHALI TRANSFER

Trabzonspor'da transfer rekorunu Franculino Dju kırdı. Bordomavililerin Midtjylland'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Franculino, 17 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Franculino'nun ardından yine bu sezon Midtjylland'dan gelen Aral Şimşir öne çıktı. 24 yaşındaki sol kanat için 15 milyon euro ödendi. Üçüncü sıradaki Saviolo için ise Portekiz ekibi Vitoria'ya 11.5 milyon euro ödendi.

KADRO DEĞERİ YÜKSELDİ

Karadeniz devinde kadro değeri yükseldi. Salah, Fabinho, Onana, Paul Onuachu, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Saviolo ve Franculino Dju gibi birçok önemli yıldızı kadrosunda bulunduran Fırtına'nın mevcut değeri 186 milyon euroyu geçti.