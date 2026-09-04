Fatih Tekke'nin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin listesinde Vitor Pereira, Sergio Conceiçao, Marcelino ve Steven Gerrard gibi önemli isimler bulunuyor.

Fatih Tekke'nin ardından yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde belirlemek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bordo- mavili yönetimin listesinde birçok önemli hoca bulunuyor. Şu anda boşta olan Portekizli teknik direktörler;

Vitor Pereira ve Sergio Conceiçao ile ilk temaslar sağlandı. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, Süper Lig'de çalışmaya sıcak bakıyor. 58 yaşındaki teknik adamın rakipleri ve ligi tanıması avantaj olarak görülüyor.

Öte yandan daha önce adı sıkça Türk kulüpleriyle geçen Sergio Conceiçao da hem mevcut kadrodan hem de şampiyonluk hedefinden dolayı Trabzonspor'a imza atmaya olumlu yaklaşıyor.

MARCELINO DA LİSTEDE YER ALDI

Fırtına'da hoca adayları arasında Marcelino da bulunuyor.

Son olarak İspanya'da Villarreal'i çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam alternatifler içinde öne çıkıyor. İspanyol hoca daha önce Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı, Valencia ile de İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı.

STEVEN GERRARD ADAYLAR ARASINDA

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden olan Steven Gerrard, Trabzonspor'da listeye dahil edildi. Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın sembol isimlerinden biri olan Gerrard, teknik direktörlük kariyerinde Rangers ile İskoçya şampiyonluğu yaşadı.