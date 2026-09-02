CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Trabzonspor ile Galatasaray, ligin 6. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte TS-GS derbisine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. Buna göre ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin tarihi, saati ve stadyumu netleşti.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 6. hafta karşılaşması, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dev mücadelede Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül Cuma

20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

19 Eylül Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

20 Eylül Pazar

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı bilgileri!
Sonraki Haber
Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı bilgileri!