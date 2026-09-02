Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Trabzonspor ile Galatasaray, ligin 6. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte TS-GS derbisine ilişkin tüm detaylar...