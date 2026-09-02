Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Trabzonspor ile Galatasaray, ligin 6. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte TS-GS derbisine ilişkin tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. Buna göre ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin tarihi, saati ve stadyumu netleşti.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 6. hafta karşılaşması, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dev mücadelede Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
18 Eylül Cuma
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor
19 Eylül Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
20 Eylül Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş