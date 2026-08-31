Trabzonspor Diyarbakır'da 3 puan peşinde! İşte Fatih Tekke'nin Amed maçı ilk 11'i
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Amed SF deplasmanına konuk oluyor. Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilginin ardından bordo-mavililer glaip gelerek moral bulmayı hedefliyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyet ve ardından Teknik Direktör Fatih Tekke'nin istifa süreciyle sarsılan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Amed Sportif deplasmanına çıkıyor.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Ferencvaros maçının izlerini silmek ve taraftarına kendini affettirmek isteyen Karadeniz devi, Diyarbakır deplasmanından 3 puanla dönmeye odaklandı.
Macaristan'da Ferencvaros maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Chibuike Nwaiwu'nun ligde oynayabilecek olması teknik heyetin elini rahatlatacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'da dünya çapındaki yıldızlar Muhammed Salah ve Fabinho'nun yan yana forma giymesi bekleniyor.
Liverpool'da 2018-2023 yılları arasında forma giyen iki yıldız isim artık Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek.
Liverpool'da 2020'de Premier Lig zaferi, 2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi tarihe geçen başarılar elde etti.
Mısırlı hücum oyuncusu Salah, Liverpool'da 442 resmi maçta 257 gol atarken 123 asist yaptı.
Brezilyalı defansif orta saha Fabinho da Liverpool'da 219 resmi müsabakada 11 gol attı, 11 gol pası verdi.
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sistemine güç katacak iki yıldız hem istikrarlı performansları hem de liderlik özellikleriyle güven veriyor. Öte yandan iki ünlü futbolcunun saha içindeki iletişimleri ve saha dışında da yakın arkadaş olmaları takım içerisinde olumlu bir atmosfer sağlıyor.
Muhammed Salah ve Fabinho'nun bir diğer ortak özelliği ise Trabzonspor'a transfer olmadan önce 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeleri oldu.
Salah, Mısır Milli Takımı'nda son 16 turuna kadar 5 maça çıkarken 1 gol attı, 2 asist yaptı. Fabinho da Brezilya Milli Takımı ile 4 maçta süre aldı.
İşte Fatih Tekke'nin Amed SK maçı ilk 11'i: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Onuachu