Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Norwich'in Avustralyalı golcüsü Mohamed Toure için pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)