Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık
Hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Norwich'in Avustralyalı golcüsü Mohamed Toure için pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye kırdı.
Karadeniz devi, Championship temsilcisi Norwich City forması giyen hücum oyuncusu Muhammed Toure'yi renklerine bağlamak için resmi teklifini iletti.