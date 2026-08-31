CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Norwich'in Avustralyalı golcüsü Mohamed Toure için pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye kırdı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Karadeniz devi, Championship temsilcisi Norwich City forması giyen hücum oyuncusu Muhammed Toure'yi renklerine bağlamak için resmi teklifini iletti.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Önceki gün oynanan Burnley karşılaşmasında rakip fileleri iki kez havalandırarak yıldızlaşan Toure'nin bu performansı İngiliz kulübünün elini güçlendirdi.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Norwich yönetimi, formunun zirvesindeki 22 yaşındaki golcünün şu aşamada takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

İngiliz ekibinin isteksiz tavrına rağmen geri adım atmayan bordo-mavili yönetim, transferi sonuçlandırmak için yoğun bir pres uyguluyor.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Avustralyalı yıldızı kadrosuna katmakta kararlı olan yönetim, temasları hızlandırmak adına yeni bir görüşme trafiği planladı.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Fotomaç'ın haberine göre, pazarlıkların kalan az bir zaman içinde yapılacağı ifade edildi.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Fırtına'nın transfer etmek istediği Muhammed Toure, bu sezon Norwich City'de çok iyi bir başlangıç yaptı.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Championship'te 4 maça çıkan 22 yaşındaki Avustralyalı yıldız 3 gol, 1 asist yaparak 4 gole direkt katkı sundu.

Fırtına'nın yeni golcüsü Ada'dan! Transferde kıran kırana pazarlık

Transfermarkt verilerine göre 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki golcünün, mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

#Avustralya #Karadeniz #Fırtına #Ts Spor #Toure #Trabzonspor #İngiltere #Burnley #Championship #Norwich City
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor Diyarbakır'da 3 puan peşinde!
Sonraki Haber
Trabzonspor Diyarbakır'da 3 puan peşinde!