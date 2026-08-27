Ferencvaros-Trabzonspor CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı yayınla ATV'de

UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesi veren Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıktı. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek için Macaristan'da avantajlı bir skor arıyor. Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Ferencvaros - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, lig aşamasına yükselme hedefiyle Macaristan'da Ferencvaros'un karşısına çıktı. Papara Park'ta oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kaybeden bordo-mavililer, deplasmanda turu getirecek skoru bulmaya çalışıyor. Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Adam Nagy, Corbu, Yusuf, Zachariaassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Saviç, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başladı.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

157'İNCİ MÜSABAKA

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıktı. Bordo-mavili takım, 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de berabere kaldı.

756 GÜNLÜK HASRET

Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor. En son 1 Ağustos 2024'te Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

SALAH'A YOĞUN İLGİ

Sezonun flaş transferi Muhammed Salah'a Macaristan'da yoğun ilgi vardı. Son olarak Süper Lig'de Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, bu kez bordo-mavili formayla Avrupa'da ilk gollerini atmayı hedefleyecek.

TEKKE'NİN 61. MAÇI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. maçına bu akşam Ferencvaros önünde çıktı. Aynı zamanda ikinci Avrupa maçında görev yapan Tekke futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Başarılı teknik direktör, Macaristan'da turu geçerek Trabzonspor ile beraber Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor.