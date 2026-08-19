Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve yeni transferlerden Noah Saviolo, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Ferençvaroş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferençvaroş ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ve yeni transferlerden Noah Saviolo, oynanacak kritik maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Noah Saviolo: Büyük bir maç olacak bizim adımıza, iyi bir test olacak. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Takım içerisindeki atmosferimiz gayet iyi durumda. Bütün oyuncularımız özgüvenli durumda. Kaliteli bir takımız fakat bunu saha içerisine yansıtmak zorundayız.

Harika bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onlarla birlikte ilk maçımı oynayabilecek olmaktan mutluyum. Sadece ben değil, bütün takım arkadaşlarım en iyisini verecek. Tek amacımız var, taraftarlarımızı mutlu etmek.

SALAH SÖZLERİ

Salah mükemmel bir oyuncu ve tüm dünya bunu biliyor. Benim için onunla oynamak bir rüyaydı benim için. Birlikte olmamız çok büyük bir mutluluk.

Benim de Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak ve takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oluyor. Her genç oyuncunun oynamak istediği bir arena bu ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.

FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

Avrupa Ligi'ne katılmayı çok istiyorum. Özellikle bu kupayı kaldıran oyunculardan biri olarak, bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yarın için, taraftarlarımızla birlikte avantajlı bir skor almak ve deplasmana avantajla gitmek. Maça hazırız.

"MAÇ MAÇ GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Mevcut kadromuzu kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Birçok maçta oyuncular değişebilir. Çünkü 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Takımımız geçen seneden çok daha iyi durumda. Sadece zamana ihtiyacımız var. Yarın zor bir maça çıkacağız ama bu sene daha heyecanlı, daha aktif, daha kullanılabilir bir kadroya sahibiz. 3 kulvardaki tüm konsantrasyonumuz, maç maç gitmek olacak.

"HER MAÇ ZOR"

Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zor. Önlem alacağımız özel bir oyuncu yok. Şurası önemli: 40 milyon euroluk takım dediğinizde tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa takımlarının oyunu oynama alışkanlığı, bizim ülkemizden farklı ve daha iyi. Bunu daha önce de gördük. Dolayısıyla, her maç zor.

"ARAMIZDA 4 KATLIK BİR FARK YOK"

Bir de şu tarafı var: Türkiye'deki bir takımın 150 milyon euro oluşunun sebebi kaliteden değil, oyuncu gelmediğinden dolayı fiyatların yükselmesinden. Oynayacağımız en fazla para kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur acaba? Belki bizimkinin üçte biri kadarı. Bunu neden söylüyorum? Yarın o oyuncular bu pazara girebilmek, daha iyi kulüplere gidebilmek için maçı daha fazla isteyecekler. 150 milyona 40 milyon: Arada 4 katlık bir fark vardır denilemez. Dolayısıyla saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor, sahada her rakibe saygı göstermeli ve kendi performansının en iyisini göstermeliydi. 2. maç için avantajlı bir halde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

MENDY AÇIKLAMASI

Mendy, Draguş gibi oyuncularımızı deneyip kiralamayı düşünüyoruz. Şu anda onlarla birlikte antrenman yapıyoruz. UEFA kriterleri gereği Mendy'yi kadroya almamız pek mümkün gözükmüyor.

"BU OYUNCULARA İNANIN"

Avrupa'da başarılı olma hikayesi, bir anda olabilecek bir şey değil. Oyun kültürü, taraftarların oyuna bakışı, eleştirisi, görüşü, altyapısı, mali durumları, çok fazla ayrışıyoruz. Bugün Türkiye'de bazı kadrolar var: Dünyada ciddi sıralamaya girer. İsmen girer, maddi olarak girer ama yetmiyor. Çünkü bir oyun kültürü yok ve kimse buna müsaade etmiyor. Gerçeği söylediğimizde, "Biz onu biliyoruz" diyorlar. Bir şeyi biliyor olmak, bütün nedenlerle biliyor olmanızı gerektirir. Yorumu insanlar yapacaklar. Yorum, bir şeyi doğru anlama çabası değildir, bir şeyi yanlış anlamama çabasıdır. Birinin bir şeyi tam manasıyla bilmesi mümkün değil. Sorunlarımız var. Her kulüpte olduğu gibi, sakatlıklarımız var, eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız. Biz buna inanıyoruz, bize de "İnanın" diyoruz. Bu oyuncular çok daha iyi olacaklar. Bir tane kazanan, bir tane kupa oluyor ve yüzlerce takım var. Yaptığımız doğru işler, artarak devam etmeli. Bizim, dünya yıldızını 17-18 ayın sonrasında Trabzonspor'a getiriyor olmamız, insanımızı mutlu etmedi mi? Ama asıl doğru olandan vazgeçmememiz gerekiyor. Batagov, Saviolo gibi oyuncularımız da var. Bu oyuncuların da zamana ihtiyacı var.