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Fatih Tekke'den Ferencvaros maçı öncesi açıklamalar
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Fatih Tekke'den Ferencvaros maçı öncesi açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Tekke'nin açıklamaları...

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